タレント・歌手の上沼恵美子が、3日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に出演し、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』で話題の細木数子さんについて語った。【写真】雰囲気そのまま！細木数子さんを演じる戸田恵梨香上沼は、細木さんと共演経験があり「良い方でしたよ」と証言。台湾ロケの際、高額のカラスミを全員に配ってくれたという。一方、「岸辺シローさんも来てたんです