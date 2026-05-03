「阪神−巨人」（３日、甲子園球場）阪神は６打席連続出塁中の高寺を１番で起用。また、４月２８日のヤクルト戦（神宮）で右脚に自打球を当て、４試合連続ベンチスタートとなっていた中野がスタメン復帰した。捕手では梅野が今季初スタメン。中４日でマウンドに上がる才木とバッテリーを組む。試合開始は１４時の予定。阪神のスタメンは以下の通り。【阪神】１番・左翼高寺２番・二塁中野３番・右翼森下４番・