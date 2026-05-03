■男子ゴルフ中日クラウンズ最終日（3日、名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース 6557ヤード・パー70）中日クラウンズの最終日。3日目を終えて4位タイスタートの堀川未来夢 （33、Wave Energy）が7バーディ、ノーボギーのトータル「63」をマークし、16アンダーで優勝。男子ツアー4年ぶりとなる通算5勝目をあげた。堀川は1番、2番で連続バーディと出だしで好スタートを切ると、5番と7番でもバーディを奪い、前半だけで4つスコアを伸ばし