中国で行われるU17女子アジアカップは1日に開幕し、2日には白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表(リトルなでしこ)はグループリーグ第1節でU-17レバノン女子代表と対戦し、13-0で勝利した。日本は前半3分にDF久保田真帆(ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18)のゴールで先制。25日にオウンゴールで2-0とすると、前半のうちに7得点を奪い、7-0でハーフタイムを迎えた。後半に入ってもゴールラッシュは続く。MF樋口らら