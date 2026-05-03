[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節](えがおS)※14:00開始主審:宗像瞭<出場メンバー>[ロアッソ熊本]先発GK 1 佐藤史騎DF 4 薬師田澪DF 6 岩下航DF 24 李泰河MF 7 藤井皓也MF 8 上村周平MF 10 鹿取勇斗MF 27 根岸恵汰MF 39 青木俊輔MF 41 大本祐槻FW 11 ベ・ジョンミン控えGK 23 佐藤優也MF 5 小林慶太MF 15 三島頌平MF 17 永井颯太MF 19 渡邉怜歩MF 22 松田詠太郎MF 25 那須健一FW 14 石原央羅FW 18 半代将都監督片野坂