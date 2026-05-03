[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節](アシさと)※14:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[FC今治]先発GK 16 山本透衣DF 9 近藤高虎DF 15 ガブリエル・ゴメスDF 29 丸山大和DF 33 笹修大MF 6 梶浦勇輝MF 17 持井響太MF 25 佐藤璃樹MF 77 加藤潤也FW 10 エジガル・ジュニオFW 19 古山兼悟控えGK 1 立川小太郎DF 3 孫大河DF 24 竹内悠力MF 8 駒井善成MF 20 ロドリゴ・ソウザMF 36 久保恵音MF 38 馬越晃FW 34 菊池季汐FW 44 林