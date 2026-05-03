[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第14節](ミクスタ)※14:00開始<出場メンバー>[ギラヴァンツ北九州]先発GK 41 杉本光希DF 2 奈良坂巧DF 4 長谷川光基DF 28 木實快斗MF 6 星広太MF 7 平原隆暉MF 9 河辺駿太郎MF 13 熊澤和希MF 17 岡野凜平MF 19 吉原楓人FW 18 渡邉颯太控えGK 31 大谷幸輝DF 22 生駒仁DF 30 福森健太DF 96 西袋裕太MF 8 吉長真優MF 14 井澤春輝MF 40 官澤琉汰FW 10 永井龍FW 25 坪郷来紀監督増本浩平[大分ト