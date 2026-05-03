[5.3 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第14節](NDスタ)※14:00開始主審:窪田陽輔<出場メンバー>[モンテディオ山形]先発GK 45 渋谷飛翔DF 15 川井歩DF 19 岡本一真DF 22 城和隼颯DF 49 坂本稀吏也MF 7 中村亮太朗MF 9 高橋潤哉MF 14 柳町魁耀MF 20 吉尾海夏FW 10 氣田亮真FW 24 平賀大空控えGK 1 トーマス・ヒュワード・ベルDF 13 野嶽寛也DF 29 相馬丞MF 17 寺山翼MF 18 横山塁MF 21 田中渉MF 27 榎本啓吾MF 88 タリソン・アウベ