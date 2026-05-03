開催：2026.5.3 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 4 - 3 [メッツ] MLBの試合が3日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとメッツが対戦した。 エンゼルスの先発投手はリード・デトマーズ、対するメッツの先発投手はノーラン・マクリーンで試合は開始した。 1回裏、5番 ジョ・アデル 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-0 NYM 3回表、1番 ボ