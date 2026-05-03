【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』（毎週土曜23時30分～）。 5月2日の放送では、今、初心者でも簡単に使えると話題の“せいろ”を深掘りした。 ■タイパ重視な現代人にピッタリなせいろ！ 今回のテーマが“せいろ”と知った佐久間は「せいろでそんないけるか？」と深掘りできるのか半信半疑で、番組