卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は2日、グループステージ初日が行われ、日本女子はイングランドに3－0、フランスに3－1で勝利。シード順位決定戦で連勝を飾り、グループ首位突破へ前進した。1971年の名古屋大会以来、55年ぶりの金メダル奪還を目指す日本女子。3日には首位突破をかけてドイツと対戦する。 ■ライバル中国も首位突破へ連勝飾る