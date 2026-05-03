札幌市手稲区のマンションで2026年5月3日、年齢不明の女性の遺体が発見されました。遺体が見つかったのは、札幌市手稲区星置1条3丁目の15階建ての高層マンションです。5月3日午前9時ごろ、居住者から「ひさしの上に人が倒れている」と消防に通報がありました。警察によりますと、見つかった遺体は高齢の女性とみられ、マンション1階共同玄関の屋根の上に倒れていたということです。警察は女性の身元の特定を急ぐとともに、女性が転