この記事をまとめると ■ハイヤーやタクシー、物流など運転を仕事にする職種は多岐にわたる ■各職種ごとに高度な技術や資格が求められスキルに加えて判断力や配慮も重要になる ■自動運転の影響はあるが人の判断や対応力が必要な領域は多い 運転で生きる道はひとつじゃない 「いつかはどこかのワークスドライバーに……」。クルマ好きなら、そんな夢を見たことが一度ぐらいはあるはず。だが、現実は甘くない。サーキットやラリー