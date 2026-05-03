英国人女性は国民保健サービス（NHS）で不妊手術を受けようと長年取り組んできた/The Good Brigade/Digital Vision/Getty Images（CNN）将来後悔するかもしれないという理由で、英国民保健サービス（NHS）を通じた永久不妊手術を拒否されていた女性が、10年にわたる闘いの末、オンブズマンに訴えを認められた。オックスフォードシャー在住の心理士、リア・スパソバさんはNHSでの不妊手術を何年も求めてきた。この間、かかりつけの