◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月3日甲子園）阪神の中野拓夢内野手（29）が6日、5試合ぶりにスタメンに復帰した。4月28日のヤクルト戦で右ふくらはぎに自打球を当てて途中交代。翌日からは4試合連続でベンチスタート。代打で出場を続けて、23年から続く全試合出場は継続してきた。