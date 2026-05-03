カージナルス戦の8回、空振り三振に倒れたドジャース・大谷＝セントルイス（共同）ドジャースの大谷は今季2度目の3試合連続無安打に終わった。三回に一、二塁間への痛烈なライナーを二塁手に好捕されると、六、八回は低めの変化球で空振り三振。ロバーツ監督は「少しボール球に手を出すようになってきている」と指摘した。打線は4併殺で好機をつぶし、九回に1点差に迫るのがやっとだった。全て2得点以下で4連敗。監督は「全体