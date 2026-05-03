白い砂浜で知られる和歌山県白浜町の白良浜が3日、海開きした。南紀白浜観光協会によると本州で最も早い海開き。この日は曇り空だったが、海水浴客らは安全を祈る神事の後、テープカットを合図に一斉に海へ駆け込み初泳ぎを楽しんだ。観光協会によると午前9時の気温は23度、水温は22度だった。白良浜は米ハワイのワイキキビーチと姉妹浜で、長さ約620メートル。海水浴場は9月13日まで開設の予定で、同協会の新藤正悟会長（41）