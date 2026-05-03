お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が3日、自身のアメブロを更新。妻でタレントの西野未姫が美容室へ行っている間、長女・にこりちゃんと過ごした様子を公開した。【映像】山本圭壱の妻・西野未姫、“3LLDDKK”の新居を大改造2022年11月、元AKB48のメンバーでタレントの西野未姫との結婚を発表し、“31歳差婚”が話題になった山本。2024年10月には第1子となる長女・にこりちゃんが誕生し、2026年1月には西野が第2子を妊娠した