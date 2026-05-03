元巨人監督の堀内恒夫氏が３日、「９回に４点取れるなら。」として自身のブログを更新。５−７で巨人が阪神に敗れた２日の一戦について「今日は一言だけ。」と問題点を指摘した。巨人は１−７の九回に佐々木の３ラン、岸田のソロで４点を奪い、２点差に迫った。堀内氏は「これは結果論だけど」と前置きした上で「９回に４得点できただけに７回に４得点取られたのが悔やまれるよね」と記した。１−２とした直後の七回、石川が