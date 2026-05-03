用件を書き留めたり、チェックリストを作ったりするのに役立つメモ帳。【セリア】の小さくて持ち運びやすい「ミニメモ」は、自宅のみならず職場やお出かけ先でも気軽に使えそうです。今回は枚数が多めのメモ帳をピックアップ。ストラップで取り付け可能なもの、バインダーで楽に書けそうなものと、実用性もうかがえるアイテムをご紹介します。 シックなデザインが映える「ミニメモ帳ノート風 ストラップ付」