私は駅構内にあるおみやげ屋で働いており、改札を出ずに購入できる便利さから、多くのお客様にご利用いただいています。 以前は現金とクレジットカードのみの対応でしたが、お客様のご要望もあり、最近ではスマホ決済など多様な支払い方法にも対応するようになりました。 しかしその一方で、決済方法が増えたことにより、ある困った問題が起こり始めたのです。 トラブルが……！