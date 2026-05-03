U-17女子がアジアカップ初戦でレバノンに勝利U-17女子アジアカップが中国で開幕し、”リトルなでしこ”の愛称を持つU-17女子日本代表は初戦でレバノンと対戦して13-0の大勝を飾った。今年モロッコで開催されるU-17女子ワールドカップ（W杯）のアジア予選を兼ね、準決勝進出の4チームが出場権を得る。初戦でレバノンと対戦した日本は、前半3分にDF久保田真帆のゴールで先制すると、次々にゴールを重ねていく。ハーフタイムの時