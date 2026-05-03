カーラ・デルヴィーニュがワーナー・ミュージックと契約した。モデルと女優としての活動で知られるカーラが、ミュージシャンとして、近日中にもファーストシングルをリリースする見込みだ。 【写真】パリコレでは入場トラブル列を無視して警備と衝突していた ザ・サン紙によると、カーラはおよそ2年前から音楽活動に取り組んでおり、6月にスペインで開催され