ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。今回は2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します☆ セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ 登場時期：2026年4月24日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 世代を超えて親しまれている『それいけ！アンパンマン』グッズが、2026年4月も