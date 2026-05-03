トランプ米大統領が米海軍のイラン船舶拿捕に言及しながら「海賊のようだ」と表現した。外信によると、トランプ大統領は1日にフロリダ州パームビーチで開かれた行事での演説で、「われわれは船を占領し、貨物を占領し、原油を占領した。とても収益性が高い事業だ」と話した。続けて「われわれは海賊のようだ。一種の海賊のようだが遊びでやっているのではない」と付け加えた。米国はイランのホルムズ海峡封鎖の動きに対応しイラン