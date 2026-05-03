米国とイランの終戦交渉が長期膠着状態に入り込んだ状況でトランプ米大統領は2日、イランが新たな提案を送ってきたとしてこれを検討すると明らかにした。トランプ大統領はこの日、交流サイト（SNS）のトゥルース・ソーシャルを通じ、「イランがたったいまわれわれに送ってきた計画を近く検討する予定」と明らかにした。ただ「この47年間に人類と世界に犯した蛮行に比べまだ十分な代償を払っていない点でその計画が受け入れられると