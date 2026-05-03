5連休2日目の3日、県内各地でさまざまなイベントが開かれ多くの人でにぎわっています。3日から始まった「善光寺花回廊」。長野市の中央通りを花で彩る、ゴールデンウイーク恒例のイベントです。25回の節目となる今回のテーマは、「つなぐ未来へ」。これまでの歴史を次の世代につなげ、これからも感動を届けたいという願いが込められています。会場には、約1万株を使った高校生の作品もあり通りを鮮やかに彩って