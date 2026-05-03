佐久市ではゴールデンウイーク恒例の「佐久バルーンフェスティバル」が始まりました。全国4か所で行われる熱気球ホンダグランプリの初戦も兼ねていて今年は、県内外から35チームが参加しています。色とりどりの熱気球が佐久市の空を飛び観客は手を振るなどして競技を盛り上げていました。伊那市から「思ったよりいっぱいあってびっくりした」埼玉から「一気に飛んで行くのがきれいだったです。乗ってみた