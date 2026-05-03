ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2026年4月10日から全国のゲームセンターなどに順次再登場する、アニメ「鬼滅の刃」XrossLinkフィギュア−柱稽古編−の「不死川実弥」「伊黒小芭内」「時透無一郎」を紹介します！ セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」XrossLinkフィギュア−柱稽古編− 投入時期：2026年4月10日より順次投入店舗