記事ポイント東海エリア最大級のハワイイベントが2026年5月22日〜24日、名古屋・栄で3日間開催「リロ・アンド・スティッチ」楽曲家マーク・ケアリイ・ホオマルや島谷ひとみが出演4,000人のフラダンサーによるステージ、40店舗以上のショッピング・約20店舗のグルメが集結 名古屋の中心部・栄エリアが初夏のハワイ一色に染まります。中京テレビクリエイションが主催する「JST Nagoya HAWAII Festival 2026」が、2026年5月22日