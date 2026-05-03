◇プロ野球 セ・リーグ 阪神ー巨人(3日、甲子園球場)敵地で迎える阪神戦。巨人のスタメンが発表されました。1番・セカンドで吉川尚輝選手が入り、2番・レフトでキャベッジ選手と新しい組み合わせ。3番・４番は前戦と変わらず中山礼都選手、ダルベック選手が務めます。5番・キャッチャーで大城卓三選手、下位打線には6番・ファーストで増田陸選手、7番・センターに佐々木俊輔選手、8番・ショートで浦田俊輔選手が名前を連ねました。