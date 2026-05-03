千葉ロッテマリーンズは2日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム）後に社会貢献活動プロジェクト「MARINESLINKS」の一環として、「マリーンズ・食育キッズボールパークsupportedby北辰水産」の第1回を開催した。子どもたちにボールに触れる機会やスポーツに親しむ機会を提供するとともに、野球やマリーンズをより身近に感じてもらうことを目的としたもので、2026年シーズンから株式会社北辰水産をパートナーに迎え、地域と