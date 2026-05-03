女優の武田久美子（57）が3日、自身のインスタグラムを更新。愛娘とのマイアミ・バケーションショットを公開した。「娘とバケーションタイム#formulaoneを観に行って来ました。早過ぎって私には何時スタートしたのかもわからなかったですが、とても楽しかったです」とつづり、愛娘のソフィアさんとのマイアミでの2ショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「姉妹みたい」「素敵」「お嬢様とのツーショット！