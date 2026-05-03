２・５次元アイドルグループ・すとぷりが所属する「ＳＴＰＲ」から２０２５年４月にデビューした７人組グループの「すにすて−ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ（すにーかーすてっぷ）」がこのほど、報道陣の取材に応じ、２度目のＺｅｐｐツアーとなる「ＷｅａｒｅＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ！−２ｎｄＳｔｅｐ−」への意気込みを語った。ツアーは７月〜８月に行われ、横浜・名古屋・大阪・福岡の全国４都市で計１１公演を行う。