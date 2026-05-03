現地５月２日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１の第６節で、日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）が、首位のユニオン・サン＝ジロワーズとホームで対戦。最終盤に点を取り合った末に、２−１で劇的勝利を収めた。12分に相手が退場者を出し、数的有利となるも中々得点を奪えずにいたなか、86分に途中出場のウマル・ディウフが、ついに均衡を破った。しかし、リードを守り切れず、90＋２分に手痛い同点弾を浴