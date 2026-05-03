アンデルレヒトからシント＝トロイデンにレンタル移籍中の日本代表FW後藤啓介が騒動について本音を明かした。現地４月23日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１第４節・アンデルレヒト戦に先発した後藤は、75分に決勝点をゲット。得点直後に加え、２−０で勝利した後も喜びを爆発させた。その振る舞いに後藤の保有元であるアンデルレヒトの選手やファンらが激怒。後藤に詰め寄り、一触即発の事態となったのだ。