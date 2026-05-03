子育て中の親世代の中には、「子どもにはできる限りの経験をさせてあげたいけど、何をするのが正解なの？」と悩んでいる方もいるでしょう。瀧靖之さんの著書『夢中になれる子の脳』では、Q&A方式で「好き」や「夢中」を大切にした子どもの育て方を解説しています。今回は本書から一部を抜粋し、親が子どもにできる「最大の贈り物」をご紹介します。【画像】子どもと一緒に行きたい関東の公園ランキング夢中の底には、「美」が