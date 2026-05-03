9連戦中の阪神は、4日の中日戦（バンテリン）の先陣を、高卒4年目左腕・門別啓人投手（21）が務める。昨年9月6日の広島戦（甲子園）以来、今季初先発。「やっと回ってきたんで、モノにしたい」と気合を入れた。「真っすぐの強さというのは今までより力を入れてやってきて、その成果も出ている。変化球もコーナーで勝負できるようになってるんで、それが1軍の舞台でしっかり出来ればいい」2軍では4勝1敗、防御率1・24と安定感