◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月3日甲子園）阪神の梅野隆太郎捕手(34)が今季初めてスタメンに名を連ねた。才木とバッテリーを組む。才木は2試合連続で6失点を喫していた。13年目のベテランは今季、キャリア初の開幕2軍。4月25日に出場選手登録されるもスタメンの機会はなかった。