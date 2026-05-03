カージナルス戦の2回、ウェザーホルトを空振り三振に仕留めたドジャース・佐々木＝セントルイス（共同）ドジャースの佐々木は援護に恵まれず3敗目を喫したが、収穫の多い登板となった。序盤に乱した制球を試合中に修正。四〜六回は無得点に抑え、メジャー移籍後最多の104球を投げた。「うまくいかなかった原因を六回につかめた。次につながると思う」と前を向いた。ともに縦に落ちるフォークとスプリットを使い分けた。「球速