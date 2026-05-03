インディアンスから改名したお笑いコンビ、ちょんまげラーメンの田渕章裕（40）が3日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（関西ローカル）に出演した。番組冒頭、MCを務める上沼恵美子（71）が「名前を変えたんやね」「なんで？」と尋ねると、田渕はテレビ番組のどっきり企画がきっかけで改名したと説明した。田渕が相方のきむに「好きなもの何？って聞いたら『ラーメン』って」と振り返り、自身は相方が何と答えても「ち