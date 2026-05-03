元Ｆ１ドライバーで、パラリンピック２大会連続金メダルのアレッサンドロ・ザナルディ氏が死去したと２日、海外メディアが報じた。５９歳だった。英スカイスポーツは「ザナルディ氏が５９歳で死去。スポーツ界が大きな哀しみに包まれた」と伝えた。Ｆ１シリーズを統括する国際自動車連盟（ＦＩＡ）も公式ＳＮＳを更新。Ｘ（旧ツイッター）には「ＦＩＡは元Ｆ１ドライバーであり、２度のカート総合王者に輝いたアレックス・ザナル