『アベンジャーズ』ロキ役などでお馴染みのトム・ヒドルストンが、主演最新作『サンキュー、チャック』のためTHE RIVERの単独インタビューに登場。本作に縁もある『スター・ウォーズ』愛について語った。 『サンキュー、チャック』は、スティーヴン・キングの小説を原作に、チャックという男の人生を終わりから逆転的に見つめていく不思議な物語。この映画でヒドルストンは、チャック