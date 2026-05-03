ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２日（日本時間３日）の敵地ツインズ戦で特大アーチを描いた。「４番・三塁」で出場し、２点を追う６回の第３打席で中堅へ２試合連続となる８号ソロを放った。２番手右腕トパの１４８キロのシンカーをとらえ、打球速度１７９・８キロ、打球角度３３度、飛距離１３８メートルの特大弾。ベンチに帰ると恒例の?お辞儀セレブレーション?でナインの歓迎を受けた。２安打２打点で１１―４