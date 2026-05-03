ボクシングの元世界王者で、現在はタレントとしても活動する具志堅用高氏（７０）が３日放送の「サンデージャポン」（ＴＢＳ系）に出演。２日に東京ドームで行われた世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ、井上尚弥と中谷潤人の一戦に言及した。番組では?世紀の一戦?と称された同試合について取り上げた。試合結果は井上が中谷を判定で下し、無敗対決を制した。具志堅氏は試合の決め手を「経験度」と語ると、井上