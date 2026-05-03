将棋の第11期叡王戦五番勝負第3局が5月3日、愛知県名古屋市の「か茂免」で行われ、伊藤匠叡王（王座、23）と斎藤慎太郎八段（33）が激戦を繰り広げている。ABEMAの中継では、飯島栄治八段（46）と佐藤紳哉七段（48）が解説者として出演。その放送内での藤井聡太六冠（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に関する意外なエピソードがファンを大いにざわつかせた。 【中継】“深夜A時”が躍動？叡王戦第3局（生中継中