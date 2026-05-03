「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）ゴールデンウイークいかがお過ごしですか？私は衣替えをしていたら、いろんな上着のポッケから外れ馬券が出てきて、なんとも言えない気持ちになりました（笑）。そんないつも通りの日々ですが、火曜はお仕事終わりに「武豊４０周年展覧会」へ。東京開催になりようやく行けたー♪偉大すぎる武さんの歴史、ＧＩ・８４勝すべてのゴールシーンは本当に圧巻で。スペシャルウィークやキタ