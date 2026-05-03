最上級のスポーティ仕様！トランスポーター「スポーツライン」2026年4月1日、フォルクスワーゲン英国法人は商用バン「トランスポーター」に新しく設定された最上級グレード「スポーツライン」の注文受付を開始しました。商用バンという位置付けながら、スポーティに仕上げられたスポーツライン。デザインと走りにさらなる磨きがかかり、最上級グレードにふさわしい存在感を持つモデルとして進化しました。1950年に初代