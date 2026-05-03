私（マホ、30代）は夫（ユウキ、30代）と2歳の娘（ヒナタ）との3人暮らし。現在第2子を妊娠中です。祖母（カツエ、87歳）が倒れて入院したため、私や両親は祖母のお見舞いや家事ができない祖父（ショウゾウ、86歳）の世話をするようになりました。しかし私は叔父（エイジ、57歳）夫婦から「祖父母の金目当てだ」と疑われてしまったのです。お金の援助も介護サポートもしていない叔父夫婦に言われる筋合いはありません。叔父と話し