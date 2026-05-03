地域航空会社トキエアが、神戸と佐渡を結ぶチャーター便の運航を ５月末で調整していることがわかりました。 旅客による佐渡空港の本格運用は、１２年ぶりとなります。 複数の関係者によりますと、トキエアは５月２８日に神戸空港から佐渡空港へのチャーター便を 運航する計画だということです。 当初は一般の旅客を乗せての運航も計画していましたが、 今回は旅行代理店の関係者を中心